atelier musicale | pagine di smetana shostakovi? e sollima con il trio bedrich sabato 28 febbraio alla camera del lavoro di milano

Il concerto dell’atelier musicale si svolge sabato 28 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano a causa della crescente popolarità dei giovani musicisti. La serata presenta pagine di Smetana, Shostakovi? e Sollima, interpretate dal trio composto da violino, violoncello e pianoforte. La formazione, composta da talenti emergenti, si distingue per la tecnica e l’energia sul palco. L’evento attira appassionati di musica classica e contemporanea, pronti ad ascoltare le esecuzioni dal vivo.

MILANO - Dedicato al classico trio violino, violoncello e pianoforte, il penultimo concerto della XXXI edizione dell'Atelier Musicale presenterà, sabato 28 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano, una formazione di giovani virtuosi che si stanno rapidamente affermando sulla scena nazionale.