LIVE Francia-Italia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | dalle 16.10 il match degli azzurri

La partita tra Francia e Italia si gioca a causa di una rivalità storica nel rugby europeo. La nazionale azzurra cerca di migliorare il proprio rendimento in questa stagione, affrontando una squadra molto forte in casa. Le due squadre si sfidano alle 16.10, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali in classifica. I giocatori italiani si preparano a scendere in campo con determinazione, pronti a dare il massimo sul terreno di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Francia-Italia, sfida valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. Poco più di 15 minuti all’inizio del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri di Gonzalo Quesada fanno visita ai cugini d’oltralpe una settimana dopo aver sfiorato il pareggio in Irlanda. Drop d’avvio alle 16.10 nella splendida cornice dello Stade Pierre-Maruoy per il posticipo domenicale che chiuderà il terzo turno aperto sabato da Inghilterra-Irlanda e Galles-Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: dalle 15.10 il match degli azzurriL'Irlanda ha deciso di scendere in campo oggi contro l’Italia, spinta dalla voglia di riscattarsi dopo le ultime sconfitte nel torneo Sei Nazioni 2026.

Leggi anche: LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: dalle 15.10 il primo match degli azzurri

Sei Nazioni, Michele Lamaro dopo Irlanda-Italia: Resta amarezza per la partita che abbiamo giocato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Francia-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro); Sei Nazioni, alle 16.10 c'è Francia-Italia: dove vederla in tv; Dove vedere Francia-Italia del Sei Nazioni di rugby in tv e streaming; Dove e quando si vede Francia-Italia under 20 in TV e in streaming.

Francia-Italia al Sei Nazioni di rugby alle 16.10 su Sky Sport ArenaTerza giornata del Sei Nazioni con l’Italia impegnata in Francia. Appuntamento da seguire live oggi su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30 ... sport.sky.it

Francia-Italia diretta Sei Nazioni: segui la sfida di rugby oggi LIVEDopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

Sei Nazioni, è il giorno di Italia-Francia: diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30 #SkySport #ItaliaFrancia #Rugby #SeiNazioni2026 x.com

Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile - facebook.com facebook