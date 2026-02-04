Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15. La squadra si sta preparando intensamente per la prima sfida del Sei Nazioni 2026, con l’obiettivo di partire col piede giusto in questa nuova edizione.

L’Italia si prepara ad affrontare la Scozia nel primo match del Sei Nazioni 2026 di rugby, in programma sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma: il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei convocati. Il gruppo azzurro è composto da 33 convocati e 2 invitati: Quesada ha scelto per il primo match 18 avanti e 15 trequarti, anche se sono numerose le assenze per infortuni vari. Il tecnico potrebbe però recuperare alcune pedine al momento fuori nel corso del torneo. Le parole del CT al sito federale: “ Il gruppo si è allenato molto bene a Verona, lavorando intensamente al Payanini Center, nelle consuete condizioni ottimali che ci offre il centro, verso l’esordio nel torneo contro la Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la Scozia

Approfondimenti su Sei Nazioni Italia

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia rugby per il raduno di Verona, in preparazione al Sei Nazioni 2026.

Il ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CONVOCATI ITALIA: Le mie PREDIZIONI per il Sei Nazioni 2026

Ultime notizie su Sei Nazioni Italia

Argomenti discussi: Italrugby, gli Azzurri convocati per l’esordio contro la Scozia nel Guinness Sei Nazioni 2026; I convocati dell’Italia under 20 per il Sei Nazioni 2026 di categoria; Rugby, i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni: azzurri al lavoro a Verona; Rugby, presentato il Sei Nazioni 2026: doppio sold out all’Olimpico.

Sei Nazioni 2026: i convocati dell’Italrugby per la sfida alla ScoziaGonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma in preparazione alla partita contro la Scozia – valida p ... sportparma.com

Rugby, i convocati dell’Italia per il Sei Nazioni: azzurri al lavoro a VeronaIl CT dell'Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l'elenco dei convocati per il raduno di Verona, che lancerà gli azzurri verso il Sei Nazioni ... oasport.it

CONVOCAZIONI UNDER 18 Coach Cibin ha diramato la lista dei convocati Under 18 per il match di domenica Domenica Ore 12.30 Stadio Torresan Valsugana Rugby I ragazzi sono pronti a scendere in campo con grinta e determinazione Vi - facebook.com facebook