Selena Gomez ha parlato pubblicamente del suo disturbo bipolare durante un podcast, spiegando che nei momenti di crisi suo marito Benny Blanco le dà supporto e rappresenta una presenza stabile. I due hanno anche condiviso di voler avere quattro figli. La cantante e il rapper sono stati ospiti del podcast per discutere di come affrontano insieme le

Quando nota che la moglie sta per avere una crisi, infatti, Blanco invece di aggiungere ulteriore tensione cerca di ascoltarla, di comprenderla e di calmarla: «È una situazione molto delicata», ha spiegato Benny, perché Selena «nemmeno ricorda gli episodi più acuti, una volta terminati. Tuttavia avere un partner che ti capisce, che ti viene incontro, è di grande aiuto». La cantante, da parte sua, ha detto che la diagnosi di bipolarismo per lei è stata una liberazione: ora sa cosa succede nella sua mente e non se ne vergogna più. Gomez ha poi voluto mandare un messaggio a tutte le persone che si trovano nella sua situazione, sottolineando l'importanza di seguire terapie, assumere farmaci e circondarsi di persone di fiducia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Selena Gomez e il disturbo bipolare: «Nei momenti di crisi mio marito Benny Blanco è la mia roccia. E ora vogliamo quattro figli»

È morto Robert Carradine, addio all’attore de “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”: “Lottava con un disturbo bipolare, vogliamo che si sappia, non c’è nulla di cui vergognarsi”Robert Carradine, noto per i suoi ruoli in “La rivincita dei nerds” e “Lizzie McGuire”, è morto all’età di 71 anni.

“La famiglia di mio marito ha organizzato tutto il mio matrimonio senza considerarmi, io ora pretendo solo che mia suocera indossi un abito di raso anche se lo odia. Sono cattiva?”: lo sfogo della sposaUna richiesta pensata per “armonizzare” l’estetica del matrimonio si è trasformata in un caso virale.

Contenuti e approfondimenti su Selena Gomez.

Temi più discussi: Dalle stories verdi alle gialle per gli amici segreti, Selena Gomez lancia il podcast Friends Keep Secrets - Radio Globo; Selena Gomez rafforza il suo amore per Benny Blanco dopo le critiche per i piedi sporchi e la flatulenza sul podcast; Amici segreti: la nuova funzionalità di Selena Gomez su Instagram; Selena Gomez conferma che questa canzone di Taylor Swift parla di lei.

Selena Gomez annuncia il fidanzamento con Benny Blanco il futuro marito, a quando il matrimonio?Selena Gomez e Benny Blanco: l'annuncio del fidanzamento ufficiale e a quando le nozze. (getty images) Selena Gomez e Benny Blanco presto sposi. Sui social l’annuncio del fidanzamento ufficiale dopo ... alfemminile.com

Selena Gomez non è più single: chi è il fidanzato Benny BlancoDopo le relazioni con Justin Bieber e The Weeknd, Selena Gomez ha vissuto un lungo periodo da single, documentato anche attraverso ironici scatti e meme sui social. Oggi, però, il cuore della cantante ... dilei.it

Selena Gomez ha rivelato che Taylor 10 anni fa ha scritto una canzone intitolata ‘Family’ sulla loro amicizia: “There’s this song […] it was basically saying you have these amazing dreams and now when I listen to that song it makes me want to cry because it ha x.com

Anche voi siete così diretti Selena Gomez ha raccontato con ironia un dettaglio piuttosto curioso su Benny Blanco durante un’intervista. “Preferisco che il mio ragazzo abbia un po’ di odore. Se il tuo ragazzo si cambia le mutande tutti i giorni, allora hai pratic facebook