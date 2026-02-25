filottrano incendio in una ditta di materiale ferroso alta colonna di fumo

Filottrano - Un rogo è divampato poco fa in un'azienda di Filottrano. I Vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una ditta adibita allo smaltimento di materiali ferrosi. Sul posto stanno operando le squadre dei pompieri dei distaccamenti di Osimo e Jesi e della centrale di Ancona con l'autobotte. Non ci sono persone coinvolte. Le operazioni si protrarranno ancora per diverso tempo per scongiurare focolai e per la messa in sicurezza dell'intera area. Non si conoscono al momento le cause dell'innesco. Il fuoco e la nube di fumo nera sono visibili da lontano. Tanta la paura da parte dei residenti.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

