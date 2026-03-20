Latina rubano materiale ferroso da un capannone | denunciati

Due cittadini italiani sono stati denunciati dalla Polizia di Latina per aver trafugato materiale ferroso da un capannone. L’episodio si è verificato il 20 marzo 2026, quando gli agenti hanno individuato e fermato le persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda e formalizzato le accuse di furto aggravato e riciclaggio. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

Latina, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e riciclaggio. L’attività investigativa è scaturita a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, relativa a movimenti sospetti presso un capannone industriale sito lungo la S.S. Pontina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno accertato la presenza di un autocarro e di materiale ferroso in fase di caricamento. Dai successivi approfondimenti è emerso che il materiale oggetto di prelievo è risultato sottoposto a procedura fallimentare e, pertanto, non nella disponibilità degli indagati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Sanzioni Ue: nave con materiale ferroso proveniente dalla Russia, scatta il sequestroBRINDISI - Sanzioni Ue per la guerra in Ucraina: nave proveniente dalla Russia sequestrata nel porto di Brindisi. Leggi anche: Filottrano, incendio in una ditta di materiale ferroso. Alta colonna di fumo Tutti gli aggiornamenti su Latina rubano materiale ferroso da un... Rubano ferro da un capannone sulla Pontina, denunciatiLATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e riciclaggio. Dopo una segna ... radioluna.it Latina, furto di materiale ferroso con autocarro rubato: due denunciatiLa Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di furto aggravato e riciclaggio. L’attività è scaturita da una ... latinaoggi.eu