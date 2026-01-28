Polizia blocca auto sospetta sull’autostrada | sequestrati alimenti e attrezzi da scasso Due cittadini stranieri denunciati

La Polizia di Orvieto ha fermato un’auto sospetta sull’autostrada del Sole, poco prima di Orte. Gli agenti hanno controllato il veicolo e hanno trovato alimenti e attrezzi da scasso. Due stranieri sono stati denunciati. Ora sono in attesa di ulteriori verifiche.

Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi generi alimentari di cui i due occupanti non potevano giustificarne la provenienza Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto hanno fermato un'autovettura in transito sull'Autostrada del Sole, all'altezza del casello di Orte. A bordo viaggiavano un uomo e una donna di nazionalità straniera che, sin da subito, hanno mostrato un atteggiamento nervoso ed evasivo, fornendo spiegazioni poco convincenti sul motivo del viaggio. Dai successivi accertamenti è emerso che entrambi avevano precedenti per reati contro il patrimonio. L'attenzione dei poliziotti è stata poi attirata da alcuni scatoloni presenti sul sedile posteriore dell'auto, parzialmente coperti da giubbotti.

