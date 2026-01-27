Porta del bar presa a mazzate | La seconda volta in un anno Rubato il barattolo delle mance

Un episodio di vandalismo e furto ha colpito l’Habitué Caffé di via Pomposa, dove la porta è stata danneggiata e il barattolo delle mance sottratto. Si tratta di un’azione che si ripete nel tempo, evidenziando le difficoltà di sicurezza in locali pubblici. La situazione richiede interventi adeguati per garantire la tutela dei locali e dei clienti.

La porta d’ingresso letteralmente ’bucata’. I vetri in frantumi. Poi i ladri arraffano addirittura il barattolo delle mance all’ Habitué Caffé, in via Pomposa, e i pochi spiccioli nel registratore di cassa. Non contenti danneggiano il bancone con le paste per la colazione. La razzia si trasforma in follia quando i ladri si accaniscono sulla cassetta del pronto soccorso nel retro dell’attività. È successo l’altra notte: i soliti ignoti hanno lasciato una scia di danni. Torna l’incubo delle spaccate nei bar, un fenomeno che a sentire una delle dipendenti dell’Habituè non si è mai arrestato: "Siamo a due spaccate in un anno – racconta Sabina Menegatto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

