Ladro fugge con il barattolo delle mance | barista lo insegue e viene presa a pugni
Un uomo ha rubato il barattolo delle mance dal bancone di un bar a Bologna, e il barista ha tentato di fermarlo. Durante il tentativo, il ladro ha reagito colpendo il proprietario con un pugno, lasciandolo ferito alla fronte. La scena si è svolta davanti a clienti sorpresi, mentre il ladro si dava alla fuga con il bottino.
Bologna, 16 febbraio 2026 – Ha visto un uomo arraffare il contenitore delle mance dal bancone del bar, con dentro le monete per alcune decine di euro. E poi scappare con quel magro bottino lungo via Mazzini, a Bologna. Catene chiodate in strada per bloccare i carabinieri durante il furto: paura e auto danneggiate. “Si è rischiata la tragedia” Ma la barista ventenne non si è data per vinta e si gettata all’inseguimento del ladro: è successo domenica pomeriggio. Purtroppo, l’uomo in fuga si è accorto in breve di essere tallonato dal la ragazza, si è fermato e l’ha affrontata, colpendola con due cazzotti in testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Porta del bar presa a mazzate: "La seconda volta in un anno. Rubato il barattolo delle mance"
Un episodio di vandalismo e furto ha colpito l’Habitué Caffé di via Pomposa, dove la porta è stata danneggiata e il barattolo delle mance sottratto.
