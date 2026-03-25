Concerto di Rosalìa a Milano | la possibile scaletta al Forum di Assago

Stasera, 25 marzo 2026, si tiene al Forum di Assago a Milano il concerto della cantante catalana Rosalia. La serata vede l’artista esibirsi davanti a un pubblico presente all’interno della struttura, con una possibile scaletta che include alcune delle sue hit più conosciute. L’evento richiama numerosi spettatori e fan provenienti da diverse aree della regione.

Milano, 25 marzo 2026 – Questa sera, mercoledì 25 marzo, la diva catalana Rosalia sarà protagonista all'Unipol Forum di Assago (Milano) per uno dei concerti più attesi della stagione. Un viaggio tra i mille volti dell’artista in cui trova posto pure quella “Mio Cristo piange diamanti” in italiano che rappresenta una tra le sorprese della sua ultima, operistica, fatica discografica “Lux” (l’abum è uscito lo scorso novembre), registrata con la London Symphony Orchestra (cantato in ben 13 lingue diverse) per provare a fondere musica, storia e spiritualità. La deviazione luminosa dell’album “Lux” “Questo album è una deviazione ‘luminosa’... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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