Il signore delle Mosche recensione dei primi episodi | un adattamento fedele e riflessivo

Ecco cosa pensiamo della nuova serie tv che adatta il capolavoro cupo e disilluso di William Golding. Su Sky e in streaming su NOW. Sono passati più di settant'anni, ma Il Signore delle Mosche di William Golding è ancora uno dei romanzi più inquietanti della storia della letteratura. Un'opera che nel 1954 fu rifiutata da ben venti case editrici prima di essere pubblicata, per poi diventare un caposaldo della narrativa del ventesimo secolo. Nel corso degli anni ha avuto diversi adattamenti cinematografici: uno del 1963, più fedele all'opera originale e recitato da attori non professionisti, e uno del 1990, americano, che però trasponeva l'opera spingendo più sulla violenza che sull'aspetto psicologico, vero cuore della narrazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

