Bridgerton 4 | Recensione dei primi 4 episodi

La quarta stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix. I primi quattro episodi sono già disponibili e raccontano le avventure di Benedict Bridgerton, il fratello più libertino della famiglia, che si prepara a trovare l’amore. La serie torna con le sue storie di passioni, intrighi e vestiti eleganti, senza troppi giri di parole.

La prima parte della quarta stagione di Bridgerton é finalmente disponibile su Netflix, la nuova stagione segue l’ultimo dei fratelli a doversi sposare e anche il piú libertino, Benedict Bridgerton. Trama. Al centro della quarta stagione di Bridgerton c’è Benedict Bridgerton, spirito libero e bohémien della famiglia, da sempre restio a conformarsi alle aspettative dell’alta società. Nonostante le continue pressioni della madre, Lady Violet Bridgerton, perché trovi finalmente una moglie, Benedict continua a rifuggire l’idea di un matrimonio convenzionale. Tutto cambia durante un sontuoso ballo in maschera, organizzato proprio da Violet, quando Benedict viene irresistibilmente attratto da una misteriosa Dama d’Argento, il cui volto nascosto accende in lui un’ossessione romantica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

La piattaforma di streaming ha pubblicato le prime cover che saranno nella colonna sonora della nuova stagione.

Bridgerton - Stagione 4 I Trailer ufficiale HD

