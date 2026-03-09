Il 9 marzo 2026, a Arezzo, Rondine Cittadella della Pace e la Regione Toscana partecipano a Didacta Italia per presentare un progetto che vede la pace come un elemento pratico e quotidiano, non solo come un tema da affrontare in poche ore di educazione civica. L’iniziativa propone di integrare questa visione nelle relazioni scolastiche e nelle attività quotidiane delle scuole.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Rondine Cittadella della Pace e Regione Toscana portano a Didacta Italia un’idea tanto concreta quanto controcorrente: la pace non è un “argomento” da infilare in un’ora di educazione civica, ma un modo di stare nelle relazioni, e quindi anche di stare a scuola. Lo faranno con l’incontro “Generare habitat di pace. Abitare il conflitto con le relazioni”, in programma giovedì 12 marzo 2026, dalle 9.30 alle 12.30, alla Fortezza da Basso di Firenze, Sala della Scherma. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Mia Diop, vice presidente della Regione Toscana. Seguiranno gli interventi di Paola Butali, vice presidente di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rondine Cittadella della Pace e Regione Toscana a Didacta

Articoli correlati

Il cardinale Pizzaballa in visita a Rondine Cittadella della PaceArezzo, 14 febbraio 2026 – “Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno.

La Questura ricorda Giovanni Palatucci alla Cittadella della Pace di RondineArezzo, 11 febbraio 2026 – Un momento sobrio ma carico di valore quello vissuto oggi a Rondine per rendere omaggio a Giovanni Palatucci, scomparso il...

Una raccolta di contenuti su Rondine Cittadella della

Temi più discussi: A Rondine il Premio Vassallo Ghibaudo Bernardi; La guerra non è l’unica via, rimaniamo ostinatamente nelle relazioni; La rete per la pace arriva in Turchia; Se vuoi la pace, prepara la pace: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo.

Pace: Rondine Cittadella della Pace, al via il progetto Una Rondine vola sul TrentinoHa preso il via ufficialmente a Trento, Una Rondine vola sul Trentino, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace con il contributo del Fondo delle Casse Rurali Trentine e in ... agensir.it

Pace: Rondine Cittadella della pace, un protocollo con Lions Club a favore dei giovani e della cultura della paceIn occasione della Giornata internazionale della pace del 21 settembre, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, ... agensir.it

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace (AR) riceve il premio Vassallo, Ghibaudo e Bernardi: gli interventi e le testimonianze dei giovani ci hanno fatto scoprire il progetto che dà origine a Rondine, ossia lo “Studentato Internazionale – World House, che - facebook.com facebook