cristiano ronaldo jr si allena con il real madrid

Cristiano Ronaldo Jr si sta allenando con il settore giovanile del Real Madrid. La notizia è stata confermata e diffusa da un sito specializzato, che ha tradotto un articolo riguardante questa novità. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle modalità dell’ingaggio o sul percorso del giovane atleta all’interno del club. La presenza di Ronaldo Jr nel settore giovanile del Real Madrid ha suscitato interesse tra gli appassionati.

2026-03-25 13:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Potrebbe esserci un altro Cristiano Ronaldo al Real Madrid in un futuro non troppo lontano. Secondo quanto riportato questa mattina dall’Athletic, il figlio dell’attaccante dell’Al-Nassr si sta allenando con il club spagnolo in vista del passaggio alle giovanili. Cristiano Jr si è unito ieri alla sessione con la squadra Under 16 del Real Madrid mentre si avvicina all’abbandono del percorso di carriera di suo padre. L’attaccante 15enne ha già giocato per la Juventus, il Manchester United e attualmente è all’Al-Nassr. La notizia di un altro Ronaldo a Madrid entusiasmerà sicuramente i tifosi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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