Al via la rilettura di Romeo e Giulietta 1.1 al Scenario Pubblico, firmata dal regista Roberto Zappalà. La rappresentazione si concentra su come la percezione di confusione o sfocatura possa influenzare le emozioni e le sensazioni degli spettatori. La messa in scena si propone di esplorare questi temi attraverso una reinterpretazione moderna del classico, senza alterarne la struttura originale.

Cosa ci fa sentire sfocati, quando ci sentiamo sfocati? È da questa domanda che prende forma Romeo e Giulietta 1.1 (la sfocatura dei corpi), la creazione di Roberto Zappalà in programma giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:00, a Scenario Pubblico, centro internazionale di produzione e programmazione della danza contemporanea a Catania. Lo spettacolo torna in scena a vent’anni dalla sua creazione, interpretata da un nuovo cast, rinnovando e attualizzando la ricerca originaria. Lo spettacolo si inserisce nel percorso della stagione costruita attorno al tema della gentilezza, intesa non come gesto superficiale ma come pratica profonda di relazione, ascolto e responsabilità verso l’altro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Romeo e Giulietta 1.1: a Scenario Pubblico la rilettura di Roberto Zappalà

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