Al Teatro Alighieri, Roberto Latini porta in scena una versione moderna dell’Antigone di Anouilh. La messa in scena si svolge in una Francia occupata, trasformando il testo in una metafora forte di resistenza. Latini mette in evidenza il conflitto tra legge e coscienza, rendendo la storia un’indagine profonda sull’essere umano. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere su come le scelte individuali si scontrino con le imposizioni esterne.

Al Teatro Alighieri per La Stagione dei teatri 20252026 Roberto Latini presenta una rilettura contemporanea dell’ Antigone di Anouilh, ambientata nella Francia occupata e trasformata in una potente metafora della resistenza, che esplora il conflitto eterno tra legge e coscienza e diventa un’indagine intima sull’essenza dell’essere umano. Questa sera alle 21 e domani alle 15.30 il dramma eterno di Antigone, figura archetipica che oltrepassa i confini del tempo rimanendo eterna nella sua essenza, simbolo universale di ribellione, rivive sul palcoscenico dell’Alighieri in una rielaborazione contemporanea, che trasforma il suo conflitto con Creonte in un soliloquio a più voci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rilettura di Roberto Latini dell’Antigone

Approfondimenti su Roberto Latini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roberto Latini

Argomenti discussi: La rilettura di Roberto Latini dell’Antigone; La verità scomoda: Roberto Latini è Antigone nella Francia della Seconda guerra mondiale; Milano, Teatro Menotti: Gli Innamorati di Carlo Goldoni dal 03 all’08 febbraio; Dreams Of Others di Lorenzo Cominoli & Roberto Olzer: risonanze condivise e l’arte della misura (Abeat Records, 2026).

La rilettura di Roberto Latini dell’AntigoneL’ambientazione nella Francia occupata, trasformata in una metafora della Resistenza. Appuntamento oggi e domani all’Alighieri . msn.com

Il mito d'amore più famoso al mondo approda al Teatro Accademico, ma dimenticate i balconi polverosi e le solite recite. Con la regia visionaria di Roberto Latini, Shakespeare diventa un’esperienza sospesa, poetica e profondamente contemporanea. Giu facebook