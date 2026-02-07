TeatroBasilica | Roberto Latini in Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto dal 12 al 15 febbraio

Dal 12 al 15 febbraio, il TeatroBasilica ospita la nuova produzione di Roberto Latini, “Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto”. Lo spettacolo si svolge tra il 12 e il 14 febbraio alle 21 e il 15 febbraio alle 16:30. Latini porta in scena un adattamento della celebre tragedia, con Federica Carra e lui stesso sul palco. Le musiche sono di Gianluca Misiti, mentre le luci e la tecnica sono curati da Max Mugnai. Lo spettacolo si ispira anche a un video di

TeatroBasilica Presenta dal 12 al 14 febbraio 2026, ore 21:00 – 15 febbraio 2026, ore 16:30 GIULIETTA E ROMEO stai leggero nel salto drammaturgia e regia Roberto Latini con Federica Carra e Roberto Latini musiche e suono Gianluca Misiti luci e direzione tecnica Max Mugnai costumi Daria Latini video da L'amore ist nicht une chose for everybody (loving kills) di Collettivo Treppenwitz produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi Al TeatroBasilica, dal 12 al 14 febbraio 2026 alle ore 21.00 e domenica 15 febbraio alle ore 16.30, va in scena GIULIETTA E ROMEO – stai leggero nel salto, drammaturgia e regia di Roberto Latini, con Federica Carra e Roberto Latini.

