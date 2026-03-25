Romano Prodi | Il governo si consumerà da solo

Romano Prodi ha commentato la recente sconfitta del governo, affermando che si consumerà da solo. Ha sottolineato che la perdita di due milioni di voti, nonostante la proposta di riforma costituzionale fosse stata blindata e mai discussa in Parlamento, rappresenta un risultato molto pesante. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di analisi politica sulla ripartizione dei consensi.

«La sconfitta del governo è pesante e certificata dai numeri, perché uno scarto di due milioni di voti presentando una proposta di riforma costituzionale che era stata blindata, cioè mai discussa in Parlamento, sono veramente un’enormità». Lo dice, in un’intervista a La Repubblica, l’ex premier Romano Prodi. «Ed è una sconfitta che Meloni si è intestata comparendo sul finale della campagna a vario titolo in trasmissioni e con spot, anche sventolando la scheda elettorale», aggiunge. «Il governo ora è in seria difficoltà e andrà consumandosi da solo da qui al voto del 2027», aggiunge Prodi. «Si può essere soddisfatti di un governo che non è... 🔗 Leggi su Open.online

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