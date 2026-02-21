Romano Prodi spara fango su Meloni | Quando si è al potere da tempo
Romano Prodi critica duramente Giorgia Meloni, sostenendo che chi resta al potere per anni diventa meno incisivo. La sua polemica nasce da alcune dichiarazioni recenti della leader di Fratelli d’Italia, che ha annunciato nuove strategie politiche. Prodi ha commentato che i lunghi mandati rischiano di appannare le idee e di ridurre l’energia nel governo. La sua analisi si concentra sulla necessità di rinnovare spesso le leadership per mantenere la vitalità politica. La discussione continua a dividere gli analisti italiani.
Viene quasi da chiedersi se l’ingrediente segreto dell’ormai famoso “minestrone” di Romano Prodi sia una doppia dose di fiele. Il Professore torna ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, e ne approfitta per scaricare veleno puro su Giorgia Meloni. E quando sembrava che fosse sul punto di ritrattare le accuse, l’ex premier rincara pure. La padrona di casa chiede al “fondatore” del centrosinistra cosa ne pensi del presidente del Consiglio: «Il Paese ha bisogno di un padre o di una madre, non ha bisogno di un cugino rabbioso». «Eccola, Giorgia Meloni, “sono una madre, sono una cristiana.”», sembra gongolare Lilli.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Otto e mezzo, da Prodi altro fango su Meloni: "Mentre cuocevo il minestrone..."Romano Prodi ha attaccato Giorgia Meloni durante la sua ospitata a Otto e Mezzo, affermando che mentre preparava il minestrone, si sentiva come se fosse immerso in una campagna diffamatoria contro di lei.
