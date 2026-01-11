Romano Prodi vuole far guerra a Trump | Mandare i soldati

Romano Prodi commenta le sfide internazionali attuali, affrontando temi che coinvolgono Stati Uniti, Venezuela e Groenlandia. Ospite a Piazza Pulita, l’ex premier esprime posizioni su questioni di rilevanza globale, come le strategie statunitensi e le tensioni geopolitiche. In un contesto di crescente complessità, le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche internazionali che influenzano l’Italia e il mondo.

Toh, anche i professori qualche volta, e in qualche miratissimo caso, mostrano i muscoli. L’ex premier Romano Prodi, ospite di Corrado Formigli per la prima puntata del 2026 di PiazzaPulita in onda su La7, affronta le due più scottanti questioni internazionali del momento, destinate a condizionare l’agenda politica di questa prima parte di nuovo anno: da una parte il Venezuela, con il blitz americano che ha portato alla caduta del dittatore chavista Nicolas Maduro, e dall’altro la Groenlandia, enorme territorio danese amministrato dalla Danimarca ma che il presidente Usa Donald Trump ha detto a chiare lettere di voler far suo, in un modo o nell’altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

