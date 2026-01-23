5 ladri professionisti arrestati a Roma così depredavano auto rubate per rivenderne i pezzi

A Roma, cinque individui sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio e ricettazione. I professionisti smontavano veicoli rubati, rivendendo i singoli componenti come ricambi legittimi. L'operazione ha portato alla scoperta di un circuito illecito che sfruttava la domanda di ricambi auto, contribuendo al mercato nero. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli accurati nel settore e di interventi mirati per contrastare tali attività illecite.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato alla scoperta di una filiera clandestina dedita al riciclaggio e alla ricettazione di veicoli rubati. I fatti sono avvenuti a Roma, dove un gruppo di professionisti smontava auto sottratte illegalmente per reimmetterne i componenti sul mercato come ricambi apparentemente leciti. Le indagini e la scoperta della filiera clandestina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dal ritrovamento di un telaio di auto rubata, completamente smontato, abbandonato in un terreno nella zona di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

