Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi al mercato nero L' officina a Tor Vergata

A Tor Vergata, nella periferia est di Roma, è stata scoperta un'officina clandestina dove cinque persone smontavano auto rubate, separando e rivendendo illegalmente i pezzi sul mercato nero. L’attività illecita, scoperta durante un'operazione di polizia, ha evidenziato un sistema organizzato di riciclaggio di veicoli rubati, causando preoccupazione per la sicurezza e il mercato dell’usato nella zona.

Smontavano le auto rubate, ripulivano i pezzi e li rivendevano al mercato nero. Cinque persone sono state trovate mentre cannibalizzavano i veicoli in un'officina clandestina a Tor Vergata, nella periferia est della Capitale. Come in una catena di montaggio, smontavano i veicoli.

