Santa Maria Maggiore imbrattata | trovato uno dei writers

La chiesa di Santa Maria Maggiore è stata imbrattata di nuovo. Questa volta gli investigatori hanno trovato uno dei “writers” responsabili dello sfregio, che aveva usato bombolette spray blu e nere per coprire la facciata. La polizia sta cercando di capire se ci sono altri autori dietro a questo gesto vandalico avvenuto il 26 dicembre.

Si stringe il cerchio sugli autori dello sfregio ai danni della chiesa di Santa Maria Maggiore, imbrattata lo scorso 26 dicembre con bombolette spray blu e nere. A circa un mese di distanza i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei presunti autori e a denunciarlo. L'azione è stata compiuta dai militari di Mattarello lo scorso 24 gennaio, con la denuncia in stato di libertà di un trentenne senza fissa dimora, ritenuto dalle forze dell'ordine uno dei writers che aveva imbrattato la chiesa. Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso la chiesa di Santa Maria Maggiore in centro storico a Trento era stata vandalizzata. L'intero lato nord era stato rovinato con una serie di scritte.

