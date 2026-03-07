Negli ultimi mesi, la Corte dei conti ha esaminato diverse aree di competenza della Regione siciliana, concentrandosi sulle società controllate, il settore sanitario pubblico, la gestione dei beni confiscati alla mafia e l’impiego dei fondi dell’8 per mille destinati alla Chiesa. Le verifiche hanno portato alla luce alcune criticità e anomalie nei vari settori, attirando l’attenzione su come siano gestite queste risorse e strutture pubbliche.

Sotto la lente di ingrandimento, facendo squillare più di un campanello d’allarme, sono finite negli ultimi mesi le partecipate, il mondo della sanità pubblica, la gestione dei beni confiscati alla mafia e perfino l’uso dei fondi derivanti dall’8 per mille da parte della Chiesa. Su tutto questo, al di là dei campi di indagine ordinari, la Corte dei Conti ha acceso i riflettori. E ne è venuto fuori un cahier des doléances che è anche un monito per il futuro prossimo della galassia regionale e comunale. Così si è aperto, ieri, l’anno giudiziario della magistratura contabile. Il procuratore regionale, Pino Zingale, ha messo in guardia su quanto... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Società controllate dalla Regione siciliana, la Corte dei conti punta il dito

Regione, via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigentiVia libera dalla Corte dei conti all'ipotesi di rinnovo del contratto della dirigenza della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024.

Regione Toscana: protesta dei lavoratori per il taglio del salario accessorio. Giani: “Lo stop è arrivato dalla Corte dei Conti”FIRENZE – Protesta sotto la sede del Consiglio regionale della Toscana da parte dei dipendenti della Regione contro il taglio del salario accessorio...

Tutto quello che riguarda Società controllate.

Temi più discussi: Regione Puglia, tutti i dettagli degli avvisi pubblici per i vertici di agenzie e società partecipate; Cda Arer di soli uomini, il Consiglio respinge una mozione del Pd; Un importante centro di ricerca oncologica è in vendita, ancora una volta; Schillaci (M5S): salario minimo garantito sia criterio premiale in affidamenti di regione ed enti controllati, nostro ddl tutela dignità dei lavoratori impegnati in appalto della pubblica amministrazione siciliana.

Società controllate dalla Regione siciliana, la Corte dei conti punta il ditoSotto la lente di ingrandimento, facendo squillare più di un campanello d’allarme, sono finite negli ultimi mesi le partecipate, il mondo della sanità ... gazzettadelsud.it

Procedura di mobilità tra società controllate dalla Regione Campania e dai suoi enti strumentali03/12/2015 - Il liquidatore della società CONFLOMER scpa ha comunicato l'avvio dell'iter di messa in mobilità di n. 2 unità di personale dipendente in seguito alla cessazione di ogni attività ... regione.campania.it

Fim, Fiom, Uilm, migliori condizioni con il nuovo integrativo con Fincantieri Sia economiche che normative, e più tutele. Firma anche con società controllate Rafforzamento del sistema di relazioni industriali, maggiori coperture sanitarie, coperture assicurative i - facebook.com facebook

Fim, Fiom, Uilm, migliori condizioni con il nuovo integrativo con Fincantieri. Sia economiche che normative, e più tutele. Firma anche con società controllate #ANSA x.com