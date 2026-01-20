Pnrr | Nanni Misto progetto riqualificazione urbana Tor Bella Monaca e’ impegno concreto

Il progetto di riqualificazione urbana di Tor Bella Monaca, inserito nel PNRR, rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità della vita nel quartiere. Questa mattina, insieme al sindaco Gualtieri, all’assessore Battaglia, al presidente Franco e al ministro Salvini, ho partecipato a un sopralluogo del cantiere R5, un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la rinascita urbana della zona.

Questa mattina, ho avuto l’opportunità di partecipare, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Battaglia, al presidente del Municipio VI Franco, e al Ministro Salvini, a un sopralluogo del cantiere del comparto R5 situato a Tor Bella Monaca. Così ha dichiarato Dario Nanni, consigliere comunale del gruppo Misto e Presidente della Commissione Giubileo. “Un intervento di riqualificazione urbana e di edilizia sociale di valore estremamente importante per la nostra città e, in particolare, per le periferie. Questo progetto rappresenta un’iniziativa concreta di rigenerazione urbana, comprendente azioni di efficientamento energetico, riqualificazione degli alloggi pubblici e ridefinizione degli spazi collettivi a servizio dei cittadini di quel quadrante della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Tor Bella Monaca, il cantiere Pnrr: riqualificazione da 135 milioni per le case popolariA Tor Bella Monaca avviato un intervento di riqualificazione delle case popolari del valore di 135 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tor Bella Monaca, lavori Pnrr al 75%: 135 milioni per la riqualificazione delle case popolariA Tor Bella Monaca sono in corso i lavori di riqualificazione delle case popolari, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

