Un cantiere dello spaccio in casa la polizia fa irruzione e trova 1,3 chili di droga | Era pronta per la vendita | VIDEO

Una recente operazione di polizia ha portato all’irruzione in una privata abitazione, dove sono stati sequestrati circa 1,3 chili di droga. Gli agenti hanno trovato un quantitativo ritenuto già pronto per la vendita, evidenziando un’attività di spaccio nel contesto domestico. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza pubblica.

