Un cantiere dello spaccio in casa la polizia fa irruzione e trova 1,3 chili di droga | Era pronta per la vendita | VIDEO
Una recente operazione di polizia ha portato all’irruzione in una privata abitazione, dove sono stati sequestrati circa 1,3 chili di droga. Gli agenti hanno trovato un quantitativo ritenuto già pronto per la vendita, evidenziando un’attività di spaccio nel contesto domestico. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo a rafforzare la sicurezza pubblica.
Non si aspettava la visita a sorpresa della polizia nella sua abitazione dove deteneva un quantitativo importante di droga, ritenuto “pronto per essere immesso sul mercato di spaccio”. A Bagnoregio un italiano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
