Sport | Ferrara M5s continua progetto Roma 2027 prossima tappa Municipio II

Il Movimento 5 Stelle di Ferrara continua il suo progetto Roma 2027. Dopo il grande successo dell’evento di Ostia il 17 dicembre, ora si sposta nel Municipio II. L’obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini e promuovere lo sport come un diritto di tutti. La campagna prosegue con entusiasmo, portando avanti l’iniziativa in diverse zone della città.

Prosegue il progetto Roma 2027, promosso dal Movimento 5 Stelle capitolino. Dopo il primo evento, che ha visto una partecipazione massiccia il 17 dicembre a Ostia, ci spostiamo ora nel secondo Municipio per continuare a diffondere la cultura dello sport come bene comune. L’obiettivo è quello di dialogare direttamente con atleti, associazioni, amatori e cittadini: desideriamo ascoltare le loro necessità, raccogliere le loro proposte e portare questo prezioso bagaglio di idee fino in Campidoglio. Incontro sullo sport nel Municipio II. Così ha dichiarato Paolo Ferrara, vicepresidente dell’assemblea capitolina e consigliere M5S. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

In questa intervista esclusiva, l'Onorevole Paolo Ferrara, ex atleta e figura istituzionale, condivide la sua visione sul ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e sviluppo comunitario per Roma nel 2027.

