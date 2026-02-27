Sport | Ferrara M5s Roma svolta per surf nella Capitale ok a mozione per spazi appositi

Il consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, ha annunciato che la Commissione Sport ha approvato una mozione per dedicare spazi specifici al surf nella Capitale. La proposta riguarda l’introduzione di aree attrezzate per questa disciplina e rappresenta una svolta nelle politiche sportive della città. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del rappresentante del M5s.

Roma si prepara a diventare la prima città italiana a promuovere il surf, grazie a una mozione approvata dall'Assemblea capitolina. Il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, ha rilasciato una nota in cui dichiara: "Ci sono cose che partono piccole, ma possono diventare grandi. Come individuare spazi acquei da dedicare alla pratica del surf: significa riconoscere il lavoro fatto dalle associazioni che si occupano di questi sport, le quali potranno operare in tutta sicurezza e insegnare a centinaia di bambini come cavalcare le onde del litorale romano. Proprio su questo tema, l'Assemblea capitolina ha approvato, questa settimana, una mozione a mia prima firma, presentata e condivisa con la Commissione Sport.