Roma, l’assalto al Napoli con il fattore Malen: Gasperini ritrova i tenori Il sodalizio giallorosso si presenta al summit di domenica 15 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona con una fisionomia radicalmente mutata, grazie anche alla presenza di Malen che ha ritrovato fiducia in allenamento dopo un inizio di stagione difficile.

Il sodalizio giallorosso si presenta al summit di domenica 15 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona con una fisionomia radicalmente mutata. Dopo un lungo periodo di emergenza che ha costretto Gian Piero Gasperini a soluzioni di fortuna — dal sacrificio di Dovbyk alla ricerca vana di un’identità con i falsi nove — la Roma approda all’ombra del Vesuvio con un reparto offensivo finalmente ricostruito. Il perno della manovra è Donyell Malen: l’olandese, il cui impatto è stato definito una vera e propria «svolta» tattica a Trigoria, ha restituito alla squadra quella profondità e quella capacità di finalizzazione che erano mancate nel girone d’andata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma, l’assalto al Napoli con il fattore Malen: Gasperini ritrova i tenori

La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo.

Roma e Napoli si sfidano al Maradona in una partita che promette spettacolo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Assalto no vax alla Cgil: il 25 febbraio processo d'appello a Fiore, Castellino e Aronica; Righi fascista, la scuola è nostra. L'assalto dei giovani di destra al liceo di Roma. Schlein contro Meloni: Questa violenza non la condanna?; Assalto alla Cgil del 2021, al via il processo d’appello: udienza il 25 febbraio. La sentenza attesa entro ottobre; Scontri Torino, l'affondo di Piantedosi: Nell’assalto dinamiche terroristiche.

Il Messaggero | Roma, assalto al Napoli: Gasperini ritrova uomini e certezzeDopo settimane di emergenza, i giallorossi si preparano allo scontro diretto con più soluzioni ... msn.com

Il Tempo | Roma, Gasperini all’assalto del tabù Napoli: lo storico che fa pauraLa Roma sfida il Maradona per sfatare un tabù che dura da anni, mentre ... msn.com

È il minuto 85’, siamo alla trentesima fase di un assalto scozzese che sotto il diluvio di Roma sembra non finire mai, poi Niccolò #Cannone arpiona Max Williamson, lo tiene alto, arrivano Hasa, Di Bartolomeo e gli altri. Il pallone non esce più, e l’ #Italrugby può - facebook.com facebook

Roma, assalto del Manchester City a Wesley: pronti oltre 50 milioni #ASRoma x.com