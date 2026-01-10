Il futuro dei buoni eFamily, strumenti destinati a sostenere le persone non autosufficienti, rimane ancora incerto. Droghei (Pd) sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo da parte della Regione Lazio per chiarire le modalità di applicazione e distribuzione di questi strumenti, fondamentale per garantire trasparenza e assistenza adeguata alle famiglie coinvolte. Una comunicazione chiara è essenziale per evitare ulteriori incertezze e garantire il supporto necessario.

Sul futuro dei buoni eFamily, destinati a supportare le persone “per la non autosufficienza”, persiste un’incertezza inaccettabile. A pochi giorni dall’inizio dell’anno 2026, la Regione Lazio non ha ancora fornito chiarimenti su come e se intenda garantire la continuità di questo sostegno fondamentale, che è vitale per migliaia di famiglie. Questo è quanto dichiara in una nota ufficiale Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico. “Stiamo parlando di uno strumento che ha un impatto diretto e significativo sulla vita quotidiana delle persone con disabilità non autosufficienti e di coloro che si prendono cura di loro – continua Droghei –. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: Droghei (Pd), sui buoni eFamily serve chiarezza immediata dalla Regione

Leggi anche: Regione Lazio, Droghei (Pd): “Manovra ricca, ma ora serve puntare su scelte strutturali”

Leggi anche: Bonus eFamily Lazio 2026, dalla Regione nessuna notizia: “Rocca chiarisca, famiglie in difficoltà”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emergenza caldo in carceri Lazio, Droghei (Pd) 'intervenire' - "Con 40 gradi fuori e celle sovraffollate da sei persone, le carceri del Lazio sono al collasso. ansa.it

Regione Lazio, sul diritto alla casa la destra si distrae e fa passare una mozione del Pd - Il 9 aprile in consiglio regionale è stata approvata una mozione a firma di Emanuela Droghei sul diritto alla casa in Costituzione. romatoday.it

Incendi agli stabilimenti di Ostia, Droghei (PD): “Ennesima ferita, serve reazione forte” - Dopo una rapida indagine, gli investigatori hanno fermato un ragazzo di 24 anni, che ha in seguito confessato di essere l’autore degli incendi che hanno danneggiato cinque stabilimenti balneari a ... fanpage.it

TRASPORTI, DROGHEI-CALIFANO (PD): “REGIONE LAZIO IMPROVVISA SU RIORGANIZZAZIONE” “La Regione Lazio ha scelto di avviare la riorganizzazione del trasporto pubblico locale senza un reale coinvolgimento dei territori…” @emaddai @michel x.com