Piccoli Comuni Aquino | Confronto Anci occasione per rafforzare territori e servizi

Aquino ha dichiarato che il confronto con l’Anci si è rivelato un’opportunità concreta per migliorare i servizi locali. La discussione ha messo in evidenza come i piccoli Comuni siano un punto di riferimento importante per milioni di residenti, offrendo servizi essenziali e mantenendo vive le tradizioni. La riunione ha coinvolto amministratori e rappresentanti, che hanno condiviso idee e proposte per rafforzare il ruolo dei territori. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per sostenere i comuni più piccoli.

Le dichiarazioni del sindaco di Montefredane, presente alla Nuvola di Roma per l'appuntamento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I. "I piccoli Comuni rappresentano un presidio istituzionale fondamentale e un punto di riferimento per milioni di cittadini. Partecipare agli Stati generali dei piccoli Comuni significa contribuire a costruire soluzioni concrete per rafforzare la capacità amministrativa e garantire servizi di qualità anche nei territori più piccoli". Lo ha dichiarato il sindaco di Montefredane (Avellino), Ciro Aquino, presente alla Nuvola di Roma per l'appuntamento conclusivo del progetto P.