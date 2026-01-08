Nella giornata di oggi, i Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un servizio di controllo nel quartiere Esquilino, identificando e intervenendo su situazioni di illegalità. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro soggetti, denunciate sette persone e emessi otto ordini di allontanamento. L’attività si inserisce in un più ampio impegno volto a garantire sicurezza e legalità nella zona.

I Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Esquilino, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado. Questa iniziativa è stata attuata seguendo le linee strategiche delineate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante le riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’attività di controllo, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di 4 persone, hanno denunciato 7 individui e hanno notificato 8 decreti di allontanamento. A seguito di un’attenta attività di osservazione, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino del Gambia di 31 anni, segnalando alla competente Autorità l’acquirente come assuntore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nel quartiere Esquilino, 4 arresti, 7 denunce e 8 ordini allontanamento

