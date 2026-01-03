Roma | controlli dall’Aurelio ai Parioli 3 arresti e 4 denunce

Nella capitale, i carabinieri hanno effettuato controlli tra i quartieri Aurelio e Parioli, portando all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre quattro. L’operazione ha coinvolto diverse zone di Roma, contribuendo a rafforzare la sicurezza locale e a garantire il rispetto delle norme. Questi interventi sono parte di un’attività costante di vigilanza per mantenere l’ordine pubblico nella città.

CRONACA DI ROMA – Tre persone sono state arrestate e quattro ulteriori denunciate a seguito di una serie di controlli condotti dai carabinieri che hanno interessato diversi quartieri della capitale, spaziando dall'Aurelio ai Parioli. Il primo intervento ha visto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Civitavecchia. I carabinieri sono riusciti a rintracciare e a sottoporre agli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, un uomo di 49 anni di origini albanesi, residente in via dell'Argilla. Tale provvedimento è scaturito dalle evidenze investigative raccolte dai militari, relative a ripetuti episodi di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi.

