Agenzia europea delle dogane | Roma si candida per ospitare all’Eur la nuova sede

Roma si candida ad ospitare l’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca). La proposta di candidatura è stata presentata ufficialmente alla Nuvola di Fuksas, alla presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Roberto Alesse e del comandante della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro. Come possibile sede italiana dell’Euca, Roma propone un palazzo anni 50 all’Eur, in viale della Civiltà Romana 7, progettato dopo la guerra da due maestri del razionalismo italiano, Adalberto Libera (autore del Palazzo dei Congressi) e Mario Romano (co-progettista del Colosseo quadrato). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

