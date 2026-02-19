Agenzia europea delle dogane | Roma si candida per ospitare all’Eur la nuova sede
Roma si propone come sede dell’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca), presentando ufficialmente la candidatura alla Nuvola di Fuksas. La proposta include la possibilità di creare un centro di coordinamento per le operazioni doganali nell’Eur, coinvolgendo anche i rappresentanti delle istituzioni locali. La presentazione è avvenuta alla presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e del sindaco Roberto Gualtieri, che hanno sottolineato i vantaggi di una sede stabile nel cuore della capitale. La decisione finale spetta ora alle autorità europee.
Roma si candida ad ospitare l’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca). La proposta di candidatura è stata presentata ufficialmente alla Nuvola di Fuksas, alla presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Roberto Alesse e del comandante della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro. Come possibile sede italiana dell’Euca, Roma propone un palazzo anni 50 all’Eur, in viale della Civiltà Romana 7, progettato dopo la guerra da due maestri del razionalismo italiano, Adalberto Libera (autore del Palazzo dei Congressi) e Mario Romano (co-progettista del Colosseo quadrato). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Roma si candida a ospitare la sede dell’Autorità europea delle doganeRoma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca).
Roma si candida a ospitare la nuova agenzia Ue per le dogane. Gualtieri e Giorgetti presentano il progettoRoma ha annunciato ufficialmente la candidatura a ospitare la nuova Agenzia europea per le dogane, scelta motivata dalla posizione strategica della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pe e Consiglio stringono sui criteri di scelta dell'Agenzia Ue delle dogane; Autorità doganale europea: al voto la scelta del Paese ospitante; Contributo sulle spedizioni di modico valore: analisi di Assonime; E-commerce: la tassa di 3 euro rischia di raddoppiare i prezzi dei beni low-cost.
Agenzia europea delle Dogane, Roma ufficializza la candidatura. Patriciello: Sarebbe un grande orgoglio per l’ItaliaVENAFRO - L’Italia rilancia la propria centralità nelle politiche europee candidando Roma a ospitare la sede della nuova Autorità doganale ... molisenetwork.net
Pe e Consiglio stringono sui criteri di scelta dell'Agenzia Ue delle doganeIl Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Ue stanno via via convergendo sui criteri che saranno seguiti per la selezionare la città che ospiterà la sede della nuova autorità delle dogane europea, l'Eu ... ansa.it
Patriciello con il ministro Giorgetti e il comandante generale della Finanza per portare a Roma l’Agenzia Europea delle Dogane “Sinceramente non c’è sede migliore di Roma per ospitare la sede dell’Autorità doganale dell’Unione europea. L’Italia è infatti uno facebook
#Stage | L’Agenzia Spaziale Europea offre oltre 100 posizioni nell’ambito del programma ESA Graduate Trainee (EGT), percorso di un anno rivolto a neolaureati per acquisire esperienza nel settore spaziale. . Scadenza candidature: 28 febbraio 2026 jobs.esa x.com