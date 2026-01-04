L’Ucid ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Roma come futura sede dell’Agenzia europea delle Dogane, sottolineando l’importanza di un impegno bipartisan. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per l’Italia nel rafforzare la propria presenza nel settore del commercio internazionale e della cooperazione europea, contribuendo a promuovere un’immagine di stabilità e affidabilità nel contesto comunitario.

“Il 2025 per l’Italia si chiude con un’iniziativa importante sul fronte della diplomazia del ‘made in Italy’ istituzionale e diplomatico con la presentazione alla Commissione Ue della candidatura di Roma come sede della futura Autorità doganale europea. Un’ipotesi che anche per gli imprenditori e o manager di ispirazione cattolica non può che rappresentare il riconoscimento del ruolo e del prestigio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli italiana diretta da Roberto Alesse, che a Buxelles nei giorni scorsi era al fianco dei ministri Lollobrigida e Giorgetti per presentare la candidatura italiana, con il sindaco di Roma Gualtieri”, spiega R iccardo Pedrizzi, presidente del Cts dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), secondo cui “la concentrazione degli strumenti di controllo in Italia con una authority europea unica, di stanza a Roma, che avrebbe il compito di gestire il Data hub europeo, significherebbe riconoscere la capacità tutta italiana di esercitare controlli di legittimità, legalità e trasparenza su tutti i meccanismi di scambio commerciale della Ue nel mondo, nella delicatissima era dei nuovi dazi grazie alle competenze maturate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli: un’autorità riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell’Unione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ucid benedice la candidatura di Roma per la sede dell’Agenzia europea delle Dogane: “Va sostenuta con impegno bipartisan”

Leggi anche: Roma si candida a ospitare la sede dell’Autorità europea delle dogane

Leggi anche: L'Italia candida Roma come sede delle Dogane dell'Unione europea