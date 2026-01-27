Roma Gasperini vuole la conferma di Pellegrini | la situazione | CM

La situazione attuale di Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma a giugno, rimane incerta. Il tecnico Gasperini chiede una conferma del suo ruolo, mentre il futuro dell’ex capitano dipende da eventuali rinnovi e decisioni di mercato. La vicenda evidenzia le sfide di gestione e programmazione di una squadra di calcio in un contesto di incertezza contrattuale.

Le ultime sul futuro dell’ex capitano tra rinnovo, Premier e un doppio rifiuto Resta incerto il futuro di Lorenzo Pellegrini, in scadenza a giugno con la Roma. C ome raccolto da Calciomercato.it, Gasperini spinge per la conferma dell’ex capitano dopo che in questi mesi ha apprezzato il suo impegno e la sua totale disponibilità alla causa. Nessuna polemica, sempre a disposizione per il bene del gruppo, pur non avendo più un ruolo da protagonista. Roma, Gasperini vuole la conferma di Pellegrini: la situazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ci sono dunque i margini per un rinnovo, naturalmente a cifre più basse rispetto alle attuali: il classe ’96 percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti bonus esclusi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

