AJ Styles | Lottare fuori dalla WWE? Mai dire mai

AJ Styles rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione. Dopo i rumors e le speculazioni, lottare fuori dalla WWE non è più un tabù per lui. L’atleta ha spiegato perché non ha lasciato i guanti sul ring, lasciando tutti sorpresi. La sua scelta ha fatto discutere tra i fan, ma ora è deciso a mantenere aperta ogni strada.

AJ Styles ha finalmente parlato del momento che ha fatto discutere i fan dopo la Royal Rumble 2026: perché non ha lasciato i guanti sul ring? Il gesto che ha fatto parlare i fan dopo la Royal Rumble. Alla Royal Rumble 2026, AJ Styles ha ufficialmente concluso la sua carriera in-ring nella WWE. La serata si è chiusa con Styles che ha perso i sensi a causa di una sleeper hold di GUNTHER, un finale che sembrava definitivo ed emotivamente intenso. Ma una volta terminato il match, un piccolo dettaglio ha attirato l'attenzione di tutti. Styles non ha lasciato i suoi guanti sul ring. Quella singola scelta ha immediatamente scatenato le speculazioni: era davvero un ritiro definitivo? O solo la fine della sua avventura in WWE? I fan hanno iniziato a collegare i puntini, e le domande si sono fatte sempre più insistenti con il passare dei giorni.

