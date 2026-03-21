Wout Van Aert | Contento per il terzo posto solo nel finale ho capito che si poteva lottare per il podio

Wout Van Aert si è detto soddisfatto per il terzo posto ottenuto alla Milano-Sanremo 2026, ammettendo di aver capito solo nel finale che poteva ambire al podio. Tadej Pogacar ha vinto la corsa dopo un duello emozionante con Tom Pidcock, mettendo fine a un lungo periodo senza vittorie nella classica. La competizione si è conclusa con un finale avvincente.

Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo 2026 al termine di un’appassionante testa a testa con Tom Pidcock. Lo sloveno cade, si rialza, recupera e poi stacca tutti; solo il britannico del Q36.5 Pro Cycling Team riesce a rimanere a ruota del campione del mondo ma deve cedere a pochi passi dal traguardo in Via Roma. Dietro di loro una grande azione di Wout Van Aert che resiste nel finale al gruppo e chiude al terzo posto la Classicissima. Il belga, coinvolto nella caduta con Pogacar, è costretto ad inseguire fino al Poggio. Una volta rientrato sfrutta poi l’indecisione del gruppo, si lancia all’inseguimento dei due battistrada e chiude sul podio a Sanremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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