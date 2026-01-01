Violenta rissa a coltellate a San Benedetto del Tronto 4 giovani feriti | grave un minorenne di Pescara

Una rissa con armi da taglio si è verificata a San Benedetto del Tronto, causando il ferimento di quattro giovani, tra cui un minorenne di Pescara in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte e le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili. La vicenda mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza in zone pubbliche durante le ore notturne.

Quattro persone sono rimaste ferite da arma da taglio, tra le quali due giovani che hanno riportato lesioni più gravi, intorno alle ore 3.30 della notte di San Silvestro in una rissa a San Benedetto del Tronto all'altezza di un locale nei pressi del faro. Come riporta l'Ansa, un minorenne.

Rissa notturna a San Benedetto del Tronto, quattro giovani accoltellati - Gli agenti del commissariato stanno ricostruendo l'aggressione, forse legata allo spaccio ... rainews.it

Capodanno di sangue, violenta rissa finisce a coltellate: quattro giovani in ospedale, uno con un'arteria recisa - La polizia è intervenuta nella zona del porto di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intorno alle 3:30 del 1° gennaio 2026. today.it

La Polizia ha identificato i responsabili della violenta rissa avvenuta il 28 dicembre in viale Affaccio nei pressi del McDonald’s. Emessi fogli di via per i maggiorenni e avviate misure per i minori - facebook.com facebook

A #Perugia, nella serata di domenica, intorno alle 18.45, una violenta rissa è scoppiata in un’area di servizio a Sant’Andrea delle Fratte, vicino all’ospedale Santa Maria della Misericordia, coinvolgendo numerose persone in un bar annesso x.com

