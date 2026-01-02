Minore di Pescara ferito al volto in una violenta rissa a coltellate a San Benedetto del Tronto | c' è un arresto

A San Benedetto del Tronto, durante una rissa a coltellate avvenuta nella notte di San Silvestro, un minore di Pescara è rimasto ferito al volto. Le forze dell’ordine hanno prontamente intervenuto, arrestando un 20enne albanese residente a Carassai con l’accusa di lesioni gravissime. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Gli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno arrestato con l'accusa di lesioni gravissime un 20enne di origini albanesi residente a Carassai (Ascoli Piceno), in relazione alla rissa a colpi di coltello avvenuta la notte di San Silvestro a un locale della movida.

