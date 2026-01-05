Dalle parole alle mani rissa al centro città | identificati in quattro

Nel cuore di Avellino, nei pressi del Tribunale, si è verificata una rissa tra quattro persone. L’incidente, che ha avuto luogo nel pomeriggio, è iniziato con parole accese e si è poi evoluto in un confronto fisico. La polizia ha prontamente intervenuto per identificare i coinvolti e gestire la situazione, contribuendo a ristabilire la calma nel centro cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle parole sempre più colorite sino alle mani, in quattro al centro di una rissa accaduta questo pomeriggio in centro città, nei pressi del Tribunale di Avellino. Un cittadino italiano e tre stranieri, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero stati protagonisti di una rissa che ha allerato i passanti che hanno subito rischiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sul posto Polizia di Stato che, con il supporto dei Carabinieri, hanno riportato la calma i soggetti coinvolti sono stati identificati. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni rilevanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalle parole alle mani, rissa al centro città: identificati in quattro Leggi anche: Violenta rissa in centro: identificati tre giovanissimi e un uomo in libertà vigilata Leggi anche: Rissa al Grande Fratello, scoppia la lite tra Omer e Jonas: quasi alle mani, rischio squalifica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La polizia locale interviene per un rissa in centro, agente finisce in ospedale: fermati alcuni uomini - Un agente della polizia locale ferito che deve ricorrere alle cure del pronto soccorso e alcuni uomini fermati per i reati di rissa e violenza a pubblico ufficiale. ilpescara.it

Nuova rissa in centro, picchiato automobilista - Ubriachi e molesti un gruppo di giovani egiziani ha creato fastidi e disturbo fino a venire alle mani, perpretando una vera e propria aggressione nella notte ... ilmessaggero.it

Eboli, rissa in centro: rinvenuta pistola con matricola abrasa - È accaduto questa sera nella centralissima via Matteo Ripa a pochi passi dal Comune. infocilento.it

Oggi a Palazzo Comi i bambini hanno trasformato la lettura in gesto e immaginazione... Dai libri sono nate due proposte di laboratorio: barattoli decorati con le loro mani, riempiti di parole e sogni, e piccoli foglietti su cui, lettera dopo lettera, hanno scritto par - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.