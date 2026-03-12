Uomini e Donne Alessio e Matteo divisi per evitare la rissa | sono arrivati quasi alle mani

Durante la registrazione di Uomini e Donne, Alessio e Matteo sono stati divisi per evitare che scoppiasse una rissa tra loro. Lorenzo Pugnaloni ha riferito che i due si sono quasi arrivati alle mani, scatenando una discussione molto accesa. La situazione è rimasta tesa, ma nessun episodio di violenza è stato segnalato oltre il tentativo di placare gli animi.

Alessio e Matteo sfiorano la rissa a Uomini e Donne: cosa è successo nella nuova registrazione. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa è successo ieri nella nuova registrazione di Uomini e Donne, a quanto pare è scoppiata una violenta discussione tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti. Cosa è successo tra i corteggiatori di Sara Guadenzi? Tra le varie cose si legge: “Matteo in studio ha avuto un atteggiamento molto aggressivo arrivando a minacciare sia Alessio che Ciro. Tutto il pubblico si è scaldato e Maria De Filippi è intervenuta affermando che ha avuto una reazione esagerata nei confronti di Sara”. Matteo, Alessio e Sara Guadenzi (Screen Witty Tv) Senza curarsi delle telecamere Matteo Stratoti ha minacciato Alessio Rubeca invitandolo a vedersi fuori, gli ha anche detto che non sa chi sia lui. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Uomini e Donne, Matteo minaccia Alessio: rissa sfiorata tra i corteggiatori di Sara GuadenziÈ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c'è stato uno scontro molto acceso tra Alessio Rubeca e Matteo Stratoti.

