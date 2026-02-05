Le Marche si preparano a vivere giorni di forte maltempo. Venti di garbino infuriano nel sud della regione, portando temperature in rialzo, mentre nel resto delle province si avvicina aria più fredda. L’allerta meteo gialla è scattata, e le autorità invitano la popolazione a fare attenzione alle mareggiate e alle intemperie in arrivo.

Sarà una regione divisa in due nei prossimi giorni, con il vento di garbino che riscalderà la parte meridionale delle Marche, e aria più fredda nelle province più a nord. E' l'effetto, spiega l'ultimo bollettino della Protezione civile, di un corridoio depressionario tra il nord Atlantico e l'Italia, che continua a convogliare impulsi di aria fredda marittima sulla nostra regione determinando precipitazioni alternate a schiarite ed episodi di garbino. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Le Marche nella burrascaventi di garbino e mareggiateScatta l'allerta meteo gialla

