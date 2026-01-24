A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, sono in corso interventi mirati a ridurre il rischio idrogeologico. Queste iniziative sono finalizzate a migliorare la sicurezza del territorio e a prevenire eventuali conseguenze legate a fenomeni naturali legati all’acqua. Gli interventi, avviati il 24 gennaio 2026, rappresentano un passo importante per tutelare la comunità e preservare l’ambiente locale.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico a Castiglion Fiorentino. In corso importante lavoro nei pressi dell’intersezione tra via della Misericordia e via della Stazione. Proseguono i lavori via della Misericordi a per la riduzione del rischio idrogeologico. “I lavori” – spiega il vice sindaco con la delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti – “sono attualmente in corso e comprendiamo pienamente i disagi che cittadini e attività commerciali stanno vivendo in questa fase. Durante gli scavi sono emerse interferenze con sottoservizi non correttamente segnalati, una criticità che ha richiesto l’intervento dei rispettivi enti gestori per poter proseguire i lavori in sicurezza e nel rispetto delle norme”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

Marche, Regione e Consorzio di Bonifica al lavoro per la riduzione del rischio idrogeologicoMarche, Regione e Consorzio di Bonifica uniscono le forze per ridurre il rischio idrogeologico, sottolineando che la sicurezza del territorio è una priorità politica e non una scelta.

Leggi anche: Rischio idrogeologico. Criticità e interventi. È pronta la prima mappa

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Incidente a Castiglion Fiorentino, una persona coinvolta; Castiglion Fiorentino investe in sicurezza. In funzione cento telecamere di sorveglianza; Il paese e i cantieri: Disagi per gli abitanti; Incidente stradale a Castiglion Fiorentino.

Brandi: A Castiglion Fiorentino 245mila euro di soldi pubblici spesi per terreni fantasmaL'attacco del capogruppo di Rinascimento Castiglionese: Ci troviamo di fronte a uno strano fenomeno di terre acquistate per realizzare opere utili alla comunità e poi lasciate lì, a prendere aria ... arezzonotizie.it

Conto alla rovescia per il Gran Galà dello Sport di Castiglion FiorentinoE’ questa, in sintesi, l’essenza del Gran Galà dello Sport, manifestazione benefica istituita dal Comune di Castiglion Fiorentino nel 2016 che, negli anni, si è via via arricchita e ampliata, e che ... arezzonotizie.it

Arezzo, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli vieta i giochi pirotecnici nei locali: "Atto formale simbolico e di prevenzione" - facebook.com facebook

Castiglion Fiorentino, il post del sindaco sui 14 morti in 9 giorni diventa un caso politico x.com