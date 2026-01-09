Il 9 gennaio 2026 a Sarzana, presso l’istituto agrario Parentucelli Arzelà, si terranno lezioni pratiche in serra idroponica. L’obiettivo è approfondire tecniche strategiche di agricoltura sostenibile, offrendo agli studenti strumenti concreti per sviluppare competenze nel settore. L’evento rappresenta un’opportunità per conoscere le modalità di coltivazione senza suolo, favorendo un approccio più responsabile e innovativo all’agricoltura moderna.

Sarzana (La Spezia), 9 gennaio 2026 – Una serra idroponica per accrescere le competenze degli studenti dell’ istituto agrario Parentucelli Arzelà. Una didattica che sa uscire dall’aula e diventare lavoro sul campo, permettendo agli studenti di apprendere e utilizzare tecnologie innovative e di fare esperienza diretta utile per il futuro professionale. Due sistemi di coltivazione idroponica utilizzati nella nuova serra: il metodo Fnt in cui le radici delle piante vengono continuamente bagnate da un sottile flusso di acqua arricchita di sostanze nutritive e quello Rdwc, dove le radici restano invece immerse in acqua ossigenata che viene fatta circolare di continuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lezioni in serra idroponica. “Tecniche strategiche di agricoltura sostenibile”

