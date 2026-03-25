Rinnovo Spalletti Juve | domani il rientro alla Continassa del tecnico per il prolungamento… Cosa dobbiamo aspettarci

Domani il tecnico sarà alla Continassa per il ritorno e per definire il rinnovo del contratto, che durerà fino al 2028. La visita si svolgerà in vista della partita contro il Genoa, con l’obiettivo di preparare la sfida. L’allenatore si fermerà per discutere i dettagli dell’accordo e formalizzare l’intesa con la società.

Rinnovo Spalletti Juve, il mister atteso domani alla Continassa per preparare il match contro il Genoa e siglare l’accordo ufficiale fino al 2028. La Juventus blinda definitivamente la propria guida tecnica in vista dei prossimi e delicatissimi impegni stagionali. Secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, Luciano Spalletti farà il suo regolare rientro nella giornata di domani presso il centro sportivo della Continassa. L’obiettivo primario è iniziare a preparare tatticamente la fondamentale sfida contro il Genoa, studiando le migliori strategie per dominare sul campo. I bianconeri hanno assoluto bisogno di ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria per non perdere ulteriore terreno in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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