Un ordigno bellico nel cantiere a Rastignano

Durante i lavori nel cantiere di Rastignano, è stato trovato un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. Gli operai hanno chiamato subito le forze specializzate, che ora si occupano di mettere in sicurezza l’area. La zona è stata evacuata e i lavori sono stati temporaneamente sospesi. Nessuno è rimasto ferito.

Durante alcuni lavori è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondale a Rastignano di Pianoro, in via Rodari in un cantiere edile privato. L'ordigno è stato messo in sicurezza dal Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Dopo la riunione convocata dalla prefettura di Bologna, le operazioni saranno suddivise in due fasi: preparazione del cantiere di disinnesco con predisposizione della struttura di contenimento destinata a circoscrivere la zona di pericolo, e il vero e proprio 'Bomba day', il giorno del disinnesco, domenica 8 febbraio. Le operazioni avverranno a cura di un nucleo Cmd (Conventional munition disposal – Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell'esercito Italiano in concorso con la prefettura di Bologna e disposto dal comando territoriale nord di Padova.

