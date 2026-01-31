Guida alla Tari Quando bisogna pagare? Le scadenze fissate dai Comuni e come si calcola l’importo

La tassa sui rifiuti, la Tari, non ha una data unica in Italia. Ogni Comune decide quando e come richiedere il pagamento. Alcuni chiedono in una sola soluzione, altri in più rate. I cittadini devono consultare le scadenze specifiche del proprio Comune per evitare multe o sanzioni.

Tassa sui rifiuti, quando si deve pagare? A livello nazionale la scadenza della Tari non è uniforme: ogni Comune ha la possibilità di decidere in totale autonomia il calendario dei pagamenti e in quante rate suddividere i versamenti. Nella maggior parte dei casi il primo acconto deve essere versato entro la fine del mese di aprile e il saldo tra novembre e dicembre. Tari, le scadenze variano in ogni Comune. Anche quest’anno non c’è una data unificata a livello nazionale per versare la Tari: spetta ad ogni Comune delineare un proprio calendario e decidere quando i versamenti devono essere effettuati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

