Ore di terrore a Rignano si barrica in casa e minaccia di far saltare in aria tutto | le immagini video

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo, un giovane di 20 anni, agli arresti domiciliari, si è barricato in casa e ha minacciato di far esplodere l’edificio aprendo il gas. La situazione ha causato momenti di tensione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine intervenivano per gestire la crisi e contenere il pericolo. Sono state diffuse immagini video dell’intervento, che mostrano le operazioni di sicurezza sul posto.

L'operazione di carabinieri e vigili del fuoco é avvenuta martedì 24 marzo a Rignano Garganico, dentro a un appartamento di un 20enne agli arresti domiciliari Ieri pomeriggio, martedì 24 marzo, un ragazzo di 20 anni, agli arresti domiciliari, ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità, atteso che ha minacciato di far saltare in aria l'abitazione aprendo il gas. La trattativa, durata alcune ore, non ha sortito alcun effetto. Da qui la decisione, poco dopo il tramonto, di fare irruzione nell'appartamento. Il ventenne esagitato, evidentemente in preda a una crisi, é stato bloccato dai carabinieri e trasportato immediatamente in ospedale per le primissime cure. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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