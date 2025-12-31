Il suono dell’indipendenza Le radio libere a Ferrara

Le radio libere a Ferrara rappresentano un esempio di indipendenza e di ascolto autentico, offrendo uno spazio di espressione libera e di controcanto alle forme di controllo dominante. Attraverso queste emittenti, si è cercato di dare voce a idee e realtà spesso escluse dai mass media, contribuendo a rafforzare la partecipazione civica e la libertà di informazione nelle comunità locali.

Che cosa comunicavano le radio libere? Le radio libere erano un modo per bucare il velo, quel controllo continuo dominante sulla musica, ma soprattutto un modo per esprimere le proprie idee, per dar voce a quel silenzio che spesso imperversava e distruggeva le città, le città del Sud, come Cinisi e Terrasini, le 'Mafiopoli' contro cui si batteva Peppino Impastato, con la sua 'Radio Aut'. Bucare il velo significava dire le cose come stavano, senza girarci intorno". La storia della radio, quantomeno in Italia, è una storia di libertà e indipendenza: non è un discorso politico, ma di arte e civiltà democratica.

